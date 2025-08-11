

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت با وجود حمله‌ای که به ساختمان شیشه‌ای شد کارکنان صدا و سیمای ملی قهرمانان ایستادند و ارستان انجام دادند که پا به پای موشک‌های مقتدر رزمندگان اسلام دشمن را به زانو درآورد

آیت الله غفوری امام جمعه کرمانشاه به دیدار خود با مجموعه صدا و سیمای مرکز کرمانشاه پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت : کارکنان صدا و سیمای ملی و مراکزاستان‌ها در جنگ ۱۲ روزه با تولید برنامه‌های وحدت آفرین و امید بخش نقش مهمی در انسجام و وحدت ملی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد ،به ویژه از شبکه خبر که با حضور تمام عوامل تا زمان بمباران استودیوی خبر در آنجا حضور داشتند و به امر اطلاع رسانی و نشان دادن چهره خبیث رژیم صهیونیستی به جهانیان ادامه دادند.

وی ضمن تقدیر از عملکرد مسئولان رسانه ملی در برهه‌های مختلف از آنها خواست با تجهیز صدا و سیمای مراکز استان‌ها کارکنان آنها را در آگاه بخشی بیش از پیش جامعه و تبیین مسائل مختلف کشور یاری کنند.

آیت الله غفوری همچنین رویکرد جدید صدا و سیما برای توجه به مراکز استان‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و آن را رویکردی ثمربخش دانست و به نیابت از مردم استان‌ها به ویژه مردم استان کرمانشاه از آقای جبلی برای پوشش و حضور بیشتر مراکز استان‌ها در رسانه ملی قدردانی کرد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقدامات آقای موسوی در زمان تصدی مدیر کل مدیر کلی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و ازکیوان الوندی مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه خواست با برنامه‌ریزی مناسب چشم انداز بلندی برای شبکه زاگرس ترسیم کند و از مدیران رسانه ملی خواست برای تجهیز و پیشرفت صدا وسیمای مرکز کرمانشاه حمایت بیشتری کنند .