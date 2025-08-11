وزیر خارجه ارمنستان تأکید کرد که طرح «مسیر ترامپ» که جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می‌سازد، تحت حوزه حاکمیت ارمنستان و بدون کنترل طرف ثالث فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرارات میرزویان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آرمن پرس گفت: آنچه در کاخ سفید اتفاق افتاد، یعنی امضای توافقنامه برقراری صلح و روابط دوجانبه قطعاً یک رویداد تاریخی و نقطه عطف بسیار مهمی در روند عادی‌سازی روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود. امضای بیانیه‌های عمومی بعدی نشان داد که صلح از نظر عدم تشدید تنش‌های مرزی برقرار شده و اساساً مرحله نهادینه‌سازی آن آغاز شده است.

به طور کلی، همین امر در مورد رفع انسداد و راه‌اندازی مجدد زیرساخت‌ها نیز صدق می‌کند.

وی با این حال تأکید کرد: یک مرحله بسیار مهم و اساسی از مذاکرات پیرامون اصول کلی راه‌اندازی زیرساخت‌ها تکمیل شده که البته تنها یک مرحله است. هنوز اقدام‌های زیادی برای شفاف ساختن و نهایی کردن شرایط خاص و راهکار‌های فنی باید انجام شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی ارمنستان با اشاره به آنکه "توافق‌های مندرج در اعلامیه واشنگتن، از طریق مشارکت آمریکا و امضای رئیس‌جمهوری آن کشور اهمیت بیشتری یافته"، افزود: بار دیگر بر آنچه که به طور واضح نوشته شده تأکید می‌کنم: تمام زیرساخت‌ها در چارچوب حاکمیت و حوزه اختیارات کشور‌ها عمل خواهند کرد و هیچ نظارت طرف ثالثی وجود ندارد.

وی در پایان این مصاحبه گفت: رسیدن به این نقطه عطف نتیجه ماه‌ها کار به‌دقت برنامه‌ریزی شده بود و در این مرحله، حجم و محتوای کار افزایش بیشتری خواهد یافت. دیروز، رئیس‌جمهوری آمریکا دستور تشکیل کارگروهی را برای اجرای "مسیر ترامپ" صادر کرد.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان عصر جمعه (۱۷ مرداد) در مراسمی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، توافق صلح امضا کردند.

«الهام علی‌اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در ارتباط با این توافق گفت: «توافق صلح، رویداد تاریخی است و ما در حال تدوین فصل جدیدی در روابط دوجانبه با ایالات متحده هستیم.»

علی اف تصریح کرد: «ما در مسیر همکاری راهبردی با ایالات متحده آمریکا قرار داریم و منشور همکاری ظرف چند ماه آینده تدوین خواهد شد.»

«نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان نیز گفت: «امروز ما با توافق صلح با جمهوری آذربایجان به دستاورد مهمی دست پیدا کردیم و پایه‌های تاریخ جدیدی را میان دو کشور بنا نهادیم.»

ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین بر سر ایجاد کریدور ترانزیتی مهم «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» موافقت کردند. این مسیر سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه نخجوان که با ایران و ترکیه مرز مشترک دارد، متصل می‌کند.