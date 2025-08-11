پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی بر نقش محوری و بهره گرفتن از توان علمی دانشگاه ارومیه در احیای دریاچه ارومیه و توسعه همه جانبه استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در حوزههای مرزی، طبیعت، گردشگری، معدن، صنعت و منابع انسانی، گفت: بهرهگیری از توان علمی دانشگاهها در مسیر توسعه آذربایجانغربی در دستورکار است.
رضا رحمانی امروز در نشست مشترک با هیأت امنای دانشگاه ارومیه با بیان اینکه آذربایجانغربی از نظر نسبت تعداد دانشجو به جمعیت در رتبه آخر کشور قرار دارد، افزود: برای رسیدن به میانگین کشوری، ۸ هزار کلاس درس دیگر نیاز داریم و این کمبود نه تنها در حوزه آموزشی، بلکه در بخشهای درمانی و ورزشی نیز مشهود است.
وی همچنین یکی از برنامههای مهم سال جاری را تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف اقتصادی عنوان کرده و اظهار داشت: میخواهم دانشگاه محور امور باشد و با بررسی علمی، ارتباط خود را با صنعت، کشاورزی و سایر بخشها تقویت کند.
استاندار آذربایجانغربی به تأکید رئیسجمهور بر احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: دکتر پزشکیان تأکید کردهاند که طرحهای جدید احیا باید به تأیید دانشگاه ارومیه برسد و منابع مالی آن را دولت تأمین خواهد کرد و دانشگاه و پژوهشکده دریاچه ارومیه باید خط مقدم این مأموریت ملی باشند و پرچم احیا را در دست داشته باشند.
رحمانی همچنین با دعوت از صاحبنظران و ایدهپردازان برای ارائه طرحهای نوآورانه در زمینه احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی القا میکند که نظام در امر احیا غایب است، در حالی که ما پایکار هستیم و از هر طرح مؤثر در سراسر دنیا با تأیید دانشگاه استقبال میکنیم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق در حوزه دریاچه ارومیه، افزود: باید اطلاعرسانی به گونهای باشد که مردم بدانند دولت و دانشگاه با تمام توان در مسیر احیای این دریاچه ارزشمند گام برمیدارند.