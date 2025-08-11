پخش زنده
امسال باغات شلیل و هلوی شهرستان مشگین شهر پرمحصول شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یک سوم باغات مشگینشهر به شلیل و هلو اختصاص دارد که با اجرای توصیههای پیشگیرانه، از افت شدید محصول جلوگیری شد.
بیژن محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگینشهر در بازدید از باغات شلیل این شهرستان از تثبیت تولید این محصول استراتژیک خبر داد.
وی افزود: بالغ بر ۴،۸۰۰ هکتار باغات هلو و شلیل در مشگینشهر وجود دارد که پیشبینی میشود تولید عادی این محصول به ۹۶،۰۰۰ تن برسد.
محمودی افزود: با وجود سرمازدگی بهاره در سال جاری که کاهش محسوس تولید را پیشبینی میکرد با اجرای توصیههای پیشگیرانه کارشناسان جهاد کشاورزی توسط باغداران، از افت شدید محصول جلوگیری شد و خوشبختانه تولید امسال حدود ۸۸،۰۰۰ تن پیشبینی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر با اشاره به کیفیت مطلوب شلیل و هلو علیرغم تنشهای محیطی تأکید کرد: بخشی از محصول به کشورهای همسایه و روسیه صادر میشود لذا حمایت از باغداران برای جبران خسارات جوی و بهبود بازار فروش در دستور کار است.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه صنایع تبدیلی به منظور افزایش ارزش افزوده محصولات خبر داد و یادآور شد: مشگینشهر به عنوان یکی از قطبهای تولید شلیل ایران، کاهش تولید محصولات باغی میتواند نگرانیهایی برای اقتصاد محلی ایجاد کند.