به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست توسعه فیبر نوری در مخابرات منطقه آذربایجان غربی با حضور مدیران، ناظران و پیمانکاران مرتبط به منظور اجرای بهتر این طرح در سطح شهر ارومیه برگزار شد.

در این نشست بهمن اسمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی بر ضرورت توسعه زیرساخت فیبر نوری در نقاط مختلف شهرستان ارومیه تأکید و خواستار همکاری بیشتر پیمانکاران و ناظران برای اجرای بهینه این طرحها شد.

وی با اشاره به همزمانی آغاز نهضت آسفالت در شهر ارومیه برای تسریع در توسعه فیبر نوری و لزوم برنامه‌ریزی فوری برای مناطق فاقد امکانات و ایجاد زیرساخت فیبر نوری تأکید کرد.

در پایان این نشست، پیشنهادها و راهکار‌های عملی برای تسریع در پیشرفت طرحها مطرح و دستورات لازم توسط مدیر منطقه صادر شد.