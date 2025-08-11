تور ملی والیبال ساحلی مردان و زنان، شهریور در رامسر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تور ملی والیبال ساحلی مردان و زنان، شهریورماه به میزبانی هیئت والیبال مازندران در رامسر برگزار میشود.
کمیته ساحلی فدراسیون والیبال با توجه به موافقت هیئت والیبال مازندران در نظر دارد تور ملی ساحلی مردان و زنان را شهریور در مجموعه رفاهی تفریحی تله کابین رامسر برگزار کند.
ورود تیمهای ساحلی زنان ۱۱ شهریور و مسابقات ۱۲ تا ۱۴ شهریور پیگیری میشود و مسابقات مردان نیز ۱۹ تا ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد.