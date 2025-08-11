

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید صدا و سیمای مرکزکرمانشاه با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی 12 روزه اهمیت و جایگاه رسانه ملی را بیشتر آشکار کرد گفت : رسانه ملی و همکارانشان شجاعانه تا لحظه آخر و تا ورود موشک به اتاق خبربه مخابره خبر پرداختند ودر واقع صدای آزادی و مقاومت قطع نشد .

حبییی افزود : ماموریت همه ما همونطور که مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید کردند امیدآفرینی و اعتمادزایی است و تا زمانی که روحیه امید زنده باشد این حرکت با شتاب ادامه دارد .

وی افزود : نقش صدا و سیما یک نقش مهم و جلودارانه است یعنی صدا و سیما پیش قراول این امید آفرینی و عمادسازی است .

استاندار کرمانشاه افزود : استان کرمانشاه ظرفیت‌های بالایی دارد از جمله ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با بخش عربی و اقیلم کردستان عراق ، تنوع قومیتی و مذهبی ،گردشگری و طبیعت زیبا و تاریخ کهن که می تواند نقش مهمی در توسعه تجارت در کشور داشته باشد .

به گفته حبیبی استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس پیشانی جنگ بود و الان هم پیشانی امنیت کشور است و حق آن این است که در رسانه‌ ملی برجسته شود.

اربعین باید بیشتر مرز خسروی را و استان کرمانشاه را

باید مرز خسروی را در رسانه ملی به درستی معرفی کنیم و خدمات بیشتری که در کرمانشاه به عنوان دروازه تجارت و زیارت به ویژه در ایام اربعین حسینی به زایران ارایه می شود از حجم تردد و ترافیک در مرزهای دیگر بکاهد و زایران در امنیت کامل و رفاه مناسب به زیارت عتبات مشرف شوند .



وی خواستار افتتاح چندین شبکه از جمله شبکه مرصادو شبکه اورامانات در کرمانشاه برای برجسته سازی ومعرفی فرهنگ شهادت و همچنین فرهنگ بومی غنی منطقه شد .

حبیبی ادامه داد : در بحث تولیدات مشترک با کشور عراق چه چه اقلیم کردستان چه بخش عربی ظرفیت بالایی داریم این خود می‌تواند حس مشترکی بین کرمانشاه و کشور عراق ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه از همکاری بسیار نزدیک در مرز خسروی و بخش ایرانی و عراقی خبر داد.

به گفته حبیبی امنیت و اقتصاد در کرمانشاه با هم عجین شده و توقع می‌رود که در شبکه سراسری بیشتر حضور داشته باشد م تا باعث امیدآفرینی و دیده شدن مردم کرمانشاه در رسانه ملی می‌شود .