به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی از فردا تا پایان هفته هوای استان به نسبت پایدار بوده ودر این مدت در ساعات بعدازظهر وزش باد همراه با گرد وخاک خواهیم داشت.

همچنین برای فردا با توجه به غربی بودن جریانات روی کشور عراق امکان تشکیل گرد وخاک و انتقال بخشی از آن به منطقه وجود دارد که موجب کاهش نسبی دید وکیفیت هوا خواهد شد.

از لحاظ دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات قابل توجه نیست.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۱۷ تا ۳۹ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.