با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام کشور مشکلات دامداری‌های تعطیل شده و نیمه فعال شهرستان، واحد‌های تولید طیور و خوراک دام نهاوند مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نهاوند از ۷۹ واحد پرورش و تولید دام سبک و سنگینی که داشته است، متأسفانه ۵۶ واحد آن تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.

فرماندار نهاوند گفت: این شهرستان روزگاری نه چندان دور روزانه ۱۲۰ تن شیر تولید می کرده، اما حالا به کمتر از ۱۰ تن رسیده و این خسارت است.

مجتبی بیرانوند افزود: مسئولان وزارتخانه باید برای رفع مشکلات واحد‌های دامی، لبنی، طیور و شیلات این شهرستان راهکاری کشوری داشته باشند، زیرا رفع مشکلات حوزه دام و خوراک دام نهاوند از عهده استان بر نمی‌آید.

او تأکید کرد: در این شهرستان سالانه بیش از ۱۰ هزار تن گوشت مرغ، ۶ هزار تن گوشت قرمز و ۱۵۰۰ تن عسل تولید می شود، این در حالی است که این ارقام تا حدود ۱۰ سال قبل ۴ برابر این مقدار بوده و باید در حال حاضر هم بیش از این مقدار تولید می شد.