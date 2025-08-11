بنا بر اعلام وزارت نیرو، ۵۰ کارگاه آموزشی و تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بین معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، امضا و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای آموزش نیروی‌های انسانی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور امیر دودابی نژاد، معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا و غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در محل مرکز فنی و حرفه‌ای شهید مروتی تهران به امضا رسید.

غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این آیین اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت نیرو و ساتبا، به منظور رفع عقب ماندگی در تامین نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین، اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با ساتبا برای سرمایه گذاری در تامین تجهیزات کارگاه‌های آموزشی، همکاری در توانمندسازی مربیان و تدوین استاندارد‌های آموزشی کرده‌ایم.

وی با اشاره به تقاضای بسیار هنرجویان فنی و حرفه‌ای در استان‌هایی همچون فارس و آذربایجان شرقی برای آموزش در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: در مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای تبریز، ۱۴۰۰ نفر متقاضی آموزش در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده‌اند و به دلیل تقاضای بسیار برای آموزش در سراسر کشور از ساتبا درخواست همکاری کردیم.

وی افزود: با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۰ هزار نفر در سال نخست و در حوزه نصب پنل‌های خورشیدی، ممیزی و نگهداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر آموزش می‌بینند که سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری در این حوزه می‌شود.

پیمان فلسفی، نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس نیز در این آیین از وزارت نیرو برای توجه ویژه به آموزش نیرو‌های انسانی، تقدیر و بیان کرد: نگاه به آموزش نشان می‌دهد ساتبا و وزارت نیرو به دنبال افزایش بهره‌وری، مهارت و کارایی بیشتر سازه‌های تجدیدپذیر هستند چرا که سرمایه‌گذاری در آموزش هزینه نیست، بلکه به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری، ۱۲ ریال بازگشت سرمایه در پی خواهد داشت و در نتیجه سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی نتیجه‌بخش خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم مردمی‌سازی توسعه تجدیدپذیر‌ها تأکید کرد: ناترازی انرژی شدت یافته و توسعه تجدیدپذیر‌ها باید زودتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ بسیاری از کشور‌ها جلوتر از ما حرکت کرده‌اند و لازم است نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس توسعه یابد و در کنار آن، نصب پنل خورشیدی بر بام منازل گسترش پیدا کند؛ این کار می‌تواند با آموزش و مشارکت مردم، به‌ویژه در استان تهران به‌صورت پایلوت اجرا و به حوزه کشاورزی، عشایر و منازل روستایی گسترش یابد.

فلسفی پیشنهاد کرد: زمین‌های مناسب در اختیار تعاونی‌های تولیدی کشاورزی قرار گیرد تا نیروگاه‌های خورشیدی احداث شود و برای نمونه به عنوان پایلوت در تهران اجرا گردد تا مناطق هدف از قطعی برق بی‌نیاز شوند.

بر اساس مفاد این تفاهمنامه، ساتبا متعهد به تأمین تجهیزات آموزشی، همکاری در توانمندسازی مربیان و تدوین استاندارد‌های آموزشی شده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز مسئول تهیه فهرست تجهیزات، تأمین فضای استاندارد و ایمن، بهره‌برداری هدفمند از تجهیزات، تدوین برنامه و تقویم آموزشی سالانه و اجرای مشترک دوره‌های آموزشی برای ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور است.