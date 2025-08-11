جلسه هم فکری با حضور نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی برگزار و مشکلات و کمبودهای ورزشی شهرستان تفرش بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه هم اندیشی توسعه ورزش شهرستان تفرش، رفع موانع و توسعه زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان استان مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان تفرش و هیئت‌های ورزشی شهرستان در فرمانداری تفرش برگزار شد.

در این نشست، که با هدف بررسی چالش‌ها، ارتقاء امکانات و ترسیم چشم‌انداز آینده ورزش شهرستان برگزار شد، دغدغه‌ها، مشکلات و نیاز‌های ورزش شهرستان تفرش بررسی شد.

مرادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و مالی از موفقیت‌های اخیر هیئت‌های ورزشی تفرش قدردانی کرد و از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در دست اجرا برای حمایت از هیئت‌های ورزشی موفق در این شهرستان خبر داد.

میقانی، فرماندار شهرستان تفرش، با تأکید بر اینکه تفرش از لحاظ ورزشی نیازمند نگاه خاص و کمک هرچه بیشتر اداره کل ورزش و جوانان است، خواستار برگزاری جلسات کارشناسی برای تأسیس زمین چمن شهرستان شد.