به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در چهار ماهه نخست امسال آمار غرق شدگی در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش داشته است.

کامروز امینی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده‌اند که این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

امینی با بیان اینکه امسال غرق شدگی رشد قابل توجهی داشته افرود: در طی ۱۲ماه سال گذشته دوازده نفر بر اثر غرق شدگی در رودخانه‌های استان جان خود را از دست دادند.