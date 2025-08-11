افزایش ۱۰۰ درصدی غرق شدگی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل پزشکی قانونی استان از افزایش ۱۰۰ درصدص غرق شدگی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
کامروز امینی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادهاند که این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
امینی با بیان اینکه امسال غرق شدگی رشد قابل توجهی داشته افرود: در طی ۱۲ماه سال گذشته دوازده نفر بر اثر غرق شدگی در رودخانههای استان جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به افزایش استفاده گردشگران و شهروندان از رودخانههای استان برای شنا در فصل تابستان اضافه کرد: مردم استان و گردشگران از شنا کردن در رودخانه ها، منابع آبی و کانالهای هدایت آب خود داری کنند.