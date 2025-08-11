پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی بالا در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، استقرار جریانات جنوبی تا اواخر وقت فردا در نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و غربی و تا اواسط وقت چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ شرقی تا بخشهای مرکزی استان تداوم خواهد داشت.
وی افزود : این شرایط سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی بالا در این مناطق خواهد شد.
سبزه زاری گفت : همچنین تا اواخر وقت فردا با توجه به شرایط ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه، رشد ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق و وزش باد به همراه تندبادهای لحظهای در برخی نقاط استان بویژه در ارتفاعات و همچنین وقوع گرد و خاکهای همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.
طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۹.۳ درجه و دزپارت با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷ درجه و کمینه دمای ۳۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.