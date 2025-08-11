

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی فلاحی مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: با هدف توسعه صنعت آبزی پروری در چهار ماهه نخست امسال در ۲ واحد تولید جلبک اسپیرولینا استان، مقدار ۶ هزار و صد کیلو گرم خمیرجلبک معادل هزار و ۱۷ کیلوگرم پودر خشک اسپیرولینا تولید شده است.

وی افزود: ریز جلبک اسپیرولینا به حدی غنی از مواد غذایی است که در دنیا آن را به عنوان غذای آینده و super food می‌شناسند، تنوع روش‌های تولید جلبک اسپیرولینا امکان توسعه کارآفرینی در واحد‌های بزرگ صنعتی تا واحد‌های کوچک روستایی و خانگی فراهم می‌کند.

فلاحی با بیان اینکه صنعت تولید جلبک در دنیا یکی از بهترین روش‌ها برای کسب درآمد، اشتغال زایی و ارزآوری است، تصریح کرد: اسپیرولینا یک میکرو جلبک با خواص غذایی فوق العاده و شگفت آور است که طی چند دهه اخیر توجه محققان و سرمایه گذاران دنیا را به خود جلب کرده است و در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، تصفیه آب، تامین علوفه، مکمل غذایی دام و سوخت زیستی کاربرد دارد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: کشت و پرورش جلبک یکی از زیرشاخه‌های مهم زیست‌فناوری دریامحور است که با توجه به شرایط مناسب اقلیمی در استان فارس و تطابق کامل آن با محیط مورد نیاز کشت و پرورش جلبک‌ها، می‌توان با پرداخت کم‌ترین هزینه و صرف بهینه انرژی، امکان تولید مواد و محصولات ارزشمندی را فراهم کرد.