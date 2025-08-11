پخش زنده
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه گفت: عملیات اجرایی ۲۵ طرح سرمایه گذاری در قالب اینوا (همایش بین المللی سرمایه گذاری در آذربایجانغربی) با اشتغالزایی برای سه هزار و ۴۵۰ نفر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در جمع اصحاب رسانه گفت: مأموریتهای اتاق در سال جاری با سه محور اصلی شامل تقویت روابط بینالملل، توسعه یکپارچه سرمایهگذاری در استان و توانمندسازی فعالان اقتصادی دنبال میشود.
قاسم کریمی بابیان اینکه دنبال سهم استان در بخشهای صنعت، معدن و تجارت هستیم، افزود: تجارت مرزی از اولویتهای استان است و در همین راستا، همایش فرصتهای سرمایهگذاری با حضور یکهزار و ۲۰۰ سرمایهگذار و ارائه بیش از ۸۰۰ طرح برگزار شده که تداوم اجرای این طرحها میتواند سهم اشتغال استان را افزایش دهد.
وی با اشاره به برگزاری رویدادهای اقتصادی گفت: امسال برای نخستینبار نمایشگاه طلا و جواهرات در شهریورماه در استان برگزار میشود؛ همچنین هیأتهای تجاری متعددی به کشورهای مختلف اعزام و تفاهمنامههایی در حوزه آموزش و توسعه کسبوکار امضا شده است.
کریمی با اشاره به ظرفیت اقتصادی منطقه ماکو در راستای توسعه یکپارچه و همه جانبه اقتصادی استان اظهار کرد: ماکو میتواند بهعنوان پیشران اقتصادی شمالغرب کشور عمل کند.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بااشاره به رویکرد کمک به آزادی زندانیان خاطرنشان کرد: امسال پنج میلیارد تومان از سوی اتاق بازرگانی برای آزادی زندانیان استان اختصاص یافته است.
وی، با گریزی به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور افزود: با وجود شرایط بحرانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، علاوه بر تأمین کالای اساسی استان، به استانهای همجوار نیز خدمات ارائه شد.