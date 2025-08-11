عملیات اجرایی پل عظیم کندی و تعریض جاده تا سه‌راه شوط با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و در راستای پاسخ به یکی از مطالبات مردم منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: عملیات اجرایی پل عظیم کندی و تعریض جاده تا سه‌راه شوط توسط این سازمان آغاز شده است و این اقدام، پاسخی به یکی از مطالبات مهم و دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود.

آرش صادقیان افزود: این طرح یکی از وعده‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، به مردم بود که بر تسریع در آغاز عملیات آن تأکید داشت.

صادقیان با اشاره به مشخصات فنی طرح گفت: این طرح به طول یک هزار و ۳۰۰ متر و با عرض تمام‌شده ۲۳.۵ متر همراه با رفیوژ میانی اجرا می‌شود. در بخش روسازی نیز لایه توپکا به ضخامت ۶ سانتی‌متر، لایه بیندر ۷ سانتی‌متر و لایه‌های زیرسازی به ضخامت ۴۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: اجرای رفیوژ و جدول‌گذاری میانی برای کل مسیر ۷ کیلومتری انجام خواهد شد و تعریض باقی‌مانده مسیر، علاوه بر افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات، نقش مهمی در تسهیل ارتباطات جاده‌ای، رونق حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

وی با تأکید بر توجه ویژه مدیرعامل سازمان به این طرح گفت: این طرح با ظرفیت و توان مهندسی مهندسین مشاور و توسط پیمانکاری بنیاد مسکن استان و در چارچوب استاندارد‌های روز اجرا می‌شود و امید است با تکمیل آن، رضایت مردم و بهره‌برداران جاده به طور کامل جلب شود.

پل عظیم کندی و جاده ارتباطی سه‌راه شوط، از محور‌های مهم و پرتردد منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود که تکمیل آن علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش زمان سفر، نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات بین‌منطقه‌ای خواهد داشت. این طرح یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه طی سال‌های اخیر بوده است.