تیم نوجوانان تکواندو استان قم با کسب ۸ مدال و مقام دوم تیمی به کار خود در مسابقات منطقه ۳ کشور پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تکواندوکاران نوجوانان قم در این مسابقات موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز شدند و در نهایت مقام دوم تیمی این رقابتها را به دست آوردند.
امیرمحمد محمدی در وزن ششم و محمدحسن رضایی در وزن چهارم هر دو مدال طلا گرفتند. همچنین، محمد مهدی خسروی در وزن سوم، طاها الهی در وزن هفتم و معین خوه در وزن نهم مدالهای نقره را به دست آوردند. عرشیا تلخابی در وزن دوم، معین خسروبیگی در وزن پنجم و امیرمحمد ملائی در وزن هشتم هم ۳ نشان برنز را کسب کردند.
همچنین محمدحسن رضایی به عنوان فنیترین بازیکن مسابقات انتخاب شد.
مسابقات تکواندو منطقه ۳ کشور در رده سنی نوجوانان به میزبانی شهر اراک برگزار شد.