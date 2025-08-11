دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان از رهایی محکوم به قصاص بعد از دو سال حبس با برگزاری پویش « به عشق حسین می بخشم» در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بهروز عباسی با اعلام این خبر گفت: با همت خیران، ریش سفیدان، مسئولان قضایی و پس از طی تشریفات قانونی، در نهایت خانواده مقتول در ماه صفر، با شرکت در پویش به عشق حسین می‌بخشم، رضایت خود را اعلام کردند.

دادستان مرکز استان افزود: وی که دو سال قبل مرتکب جرم قتل شده بود، پس از تلاش‌های فراوان و جلب رضایت از خانواده مقتول، بعد از تحمل مدت زمان حبس از منظر جنبه عمومی جرم قتل، در این پرونده آزاد و به آغوش جامعه و خانواده بازخواهد گشت.