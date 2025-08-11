فرمانده یگان حفاظت اراضی خوزستان از تخریب ۲۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و رفع تصرف بیش از ۱۶ هزار مترمربع اراضی کشاورزی شهرستان‌های باغملک و دزفول در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف شریفی گفت: برخورد با متخلفین و متصرفین اراضی کشاورزی از مهمترین تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: طبق برنامه زمانبندی انجام شده و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ۲۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و ۱۶ هزار و ۲۷۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان‌های باغملک و دزفول رفع تصرف شد.

شریفی افزود: پیشگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و برخورد با متخلفین در همان مراحل اولیه ساخت و ساز دارای اثربخشی بیشتر است و شهروندان می‌توانند با گزارش هرگونه تغییرکاربری از طریق سامانه ۱۳۱ ما را در انجام این وظیفه یاری کنند.