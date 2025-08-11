پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از انهدام باند جعل و فروش پولهای تقلبی با تلاش ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ احمد ساکی گفت: در راستای مقابله با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی جامعه، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ملایر با اشراف اطلاعاتی دقیق از فعالیت مجرمانه چهار نفر در زمینه توزیع پولهای تقلبی مطلع شدند.
او تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از چندین روز تلاش شبانه روزی موثر و و انجام اقدامات فنی و تخصصی سرانجام متهمان را که با یک دستگاه خودرو پژو سواری در پوشش خانواده از مبداء استان کرمانشاه به مقصد استان اصفهان در حال تردد بودند را شناسایی و با شیوه و شگردهای خاص پلیسی در یکی از محورهای مواصلاتی خودرو مذکور را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: ماموران در بازرسی به عمل آمده از خودرو مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال چک پول تقلبی یک میلیون ریالی را کشف و در این ارتباط ۲ نفر مرد و ۲ نفر زن را دستگیر کردند.
سرهنگ ساکی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی با تاکید بر لزوم هوشیاری بیش از پیش صاحبان کسب وکار، مدیران و متصدیان صنوف، به عموم شهروندان توصیه کرد در هنگام دریافت وجه نقد به ضرایب امنیتی اسکناسها و چک پولهای رایج کشورمان دقت کرده تا گرفتار دام کلاهبرداران و جاعلان نشوند.