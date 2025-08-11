معاون امور استان‌های رسانه ملی درکرمانشاه گفت : رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای ملی ایران حمله کرد چرا که غنی‌سازی محتوایی صدا و سیمای ایران اسلامی را سهمگین تر ومخرب تر از موشک‌ و بمب هسته‌ای می‌داند .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه،معاون امور استان‌های رسانه ملی در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: کرمانشاه دژ محکم مقاومت مردم ایران و ملت‌های مستضعف جهان است و به واسطه تقدیم شهدای بزرگواری همچون حاج رمضان معروف به شهید قدس و نماد امت گرایی اسلامی و شهید نوروزی شیر سامرا و شهید پورهاشمی باید به خود ببالد.

کیخواه افزود : تئوری وابستگی نظامی سیاسی و اقتصادی ملت‌ها در غرب بعد از عهد رنسانس پایه گذاری شد تا همه ملتها از نظر علمی سیاسی و نظامی به غرب وابسته باشند، اما پیروزی انقلاب اسلامی تئوری استقلال کشور‌ها را مطرح کرد و در مقابل استکبار جهانی و گسترش نفوذ آنها در جهان ایستادگی کرد.

وی افزود :سال‌های اخیر اسرائیل با همین هدف بیش از ۵۰ دانشمند هسته‌ای را در ایران اسلامی و به ویژه در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رساند و این نشان می‌دهد که آنها قصد دارند جهان را به شکل وحشیانه‌ای مدیریت کنند.

کیخواه ادامه داد : رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای ملی ایران حمله کرد چرا که غنی‌سازی محتوایی صدا و سیمای اسلامی را سهمگین تر از موشک‌ها و بمب هسته‌ای می‌داند .

وی به آقای الوندی مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه توصیه کرد با افزایش و ارتقاء تولیدات صدا و سیمای مرکز کرمانشاه فداکاری‌های غیورردان این دیار را به نحوی که شایسته این مرز و بوم است در رسانه ملی مطرح و به جهانیان نشان دهد .