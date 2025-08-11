پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهدیشهر، از آغاز عملیات احداث زیرساختگردشگری در مرحله سوم محور گردشگری حسینیه اعظم تا عمارت تاریخی خیلخان (خانه کیپور) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی متقی گفت: مرحله سوم طرح محور گردشگری حسینیه اعظم تا عمارت تاریخی خیلخان (خانه کیپور) در شهرستان مهدی شهر استان سمنان ؛ با مساحت ۵۵۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۹ میلیارد ریال آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهدیشهر افزود: این محور گردشگری مجموعه آبانبار و موزه حسینیه اعظم و بازارچه صنایعدستی جنب آن را به بومگردی ننهلیلی و عمارت تاریخی خیلخان متصل میکند و ضمن ایجاد مسیر مناسب بازدید، به جذب گردشگر و رونق صنعت توریسم در مهدیشهر کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این طرح از جمله زیرساختهای گردشگری مورد نیاز شهر به شمار میآید، گفت : بر اساس تفاهمنامه فیمابین، انتظار میرود مدیریت شهری مهدیشهر با مشارکت در اجرای این طرح، زمینه تکمیل محور گردشگری حسینیه اعظم را فراهم کند تا در سال جاری شاهد افتتاح آن باشیم.
متقی افزود : گردشگری یکی از پویاترین بخشهای اقتصادی جهان به شمار میآید و توسعه زیرساخت در توسعه گردشگری پایدار نقشی اساسی دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهدیشهر گفت: مهدیشهر که محلیها آن را به سنگسر میشناسند، در ۱۵ کیلومتری شمال شهر سمنان واقع شده است و با قدمتی تاریخی و جاذبههای توریستی از شهرهای مهم گردشگری در استان سمنان است.