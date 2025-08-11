پخش زنده
استاندار خوزستان گفت: ساخت ۶ هزار واحد مسکونی در استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده استاندار خوزستان در پایان نشست شورای مسکن استان افزود: این واحدها در چندین شهرستان استان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی در حال آمادهسازی هستند.
وی با اشاره به تکمیل زیر ساختهای این واحدهای مسکونی اظهار کرد: پیگیریهای لازم برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب این پروژهها در دست انجام است و مقرر شده است مشکلات زیرساختی شناسایی شده با سرعت ویژهای مشکلات مرتفع شوند.
استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار محروم در حوزه مسکن، عنوان کرد: در این جلسه مصوبه مهمی در مورد معافیت محرومین از پرداخت هزینه پروانه ساخت به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداریهای سراسر استان موظف شدهاند هیچگونه هزینهای برای صدور پروانه ساخت از این قشر دریافت نکنند. این تصمیم گام مهمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش دغدغههای مسکن اقشار کمدرآمد خواهد بود.
موالی زاده از تخصیص ۱۵ هکتار زمین در شهر حمیدیه برای ساخت مسکن جوانان خبر داد و بیان کرد: این زمین با هماهنگی قبلی با منابع طبیعی اختصاص یافته و در حال آمادهسازی است. در کنار ساخت مسکن برای جوانان، توسعه فضای سبز و جنگلکاری نیز در این محدوده در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تأمین مسکن، محیطی مناسب و باکیفیت برای ساکنان آینده ایجاد شود.
وی گفت: گزینههای مختلفی برای اختصاص زمین بیمارستان شهر حمیدیه مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از گزینههای پیشرو، اختصاص بخشی از اراضی اردوگاه ثامن الحجج است که در صورت موافقت، میتواند محل مناسبی برای احداث این بیمارستان باشد و اگر این امکان فراهم نشود، ساخت بیمارستان در زمین قبلی پیشبینی شده ادامه خواهد یافت که البته برنامهریزی برای توسعه و آبادانی آن محدوده نیز در دست اجرا است.
استاندار خوزستان با انتقاد از رویه برخی بانکها در رد درخواستهای وام مسکن، تأکید کرد: از این پس بانکها موظف شدهاند قبل از رد هر درخواست وام مسکن، حتما با اداره کل راه و شهرسازی استان هماهنگی لازم را انجام دهند. این تصمیم باعث میشود متقاضیان واقعی با مشکلات کمتری مواجه شوند و روند دریافت وام تسهیل شود.
موالی زاده با اشاره به اختیارات تفویض شده به استانداران از سوی دولت، اظهار کرد در نشست شورای مسکن استان تأکید شد که از تمامی اختیارات قانونی برای رفع موانع پروژههای مسکن استفاده شود. هرجا که نیاز به تصمیمگیری فوری و رفع گرههای اداری باشد، از این اختیارات استفاده خواهیم کرد تا شاهد شتاب بیشتر در اجرای پروژههای مسکن در سطح استان باشیم. این رویکرد جدید میتواند تحول چشمگیری در سرعت اجرای پروژههای عمرانی و مسکن در خوزستان ایجاد کند.
وی همچنین از پیگیری مستندسازی مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خبر داد و از تلاشهای مجموعه راه و شهرسازی استان در آمادهسازی زمین، ایجاد زیرساختها و پیگیریهای لازم برای تأمین مسکن تقدیر کرد و گفت: گرچه اقدامات انجام شده قابل تقدیر است، اما باید سرعت کارها را افزایش دهیم تا مردم هرچه سریعتر از ثمرات این پروژهها بهرهمند شوند.