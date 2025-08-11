بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدحسین حسینی با اشاره به اینکه یکی از ضرورتهای حال حاضرکشور تامین انرژی و رفع ناترازیهای آب و برق است، گفت: در حوزه برق اقداماتی در شرکت شهرکهای صنعتی انجام شده و سه راهکار هم پیش بینی شده است.
وی افزود: یکی از موارد که در سالهای قبل انجام شده واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه پنلهای خورشیدی با شرایط ویژه و اقساط ۴ ساله با ۲۰ درصد تخفیف است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر اضافه کرد: در همین راستا، امسال برای اولین بار درکشور هیئت مدیره این سازمان با هدف اجرای سیاستهای دولت موضوع واگذاری زمین به متقاضیان انرژیهای تجدیدپذیر درشهرکها و نواحی صنعتی را به صورت اجارهای بلند مدت ۱۰ ساله که تا ۱۰ سال نیز قابلیت تمدید دارد را مطرح کرده که برای آن ۳۰ تا ۸۰ درصد تخفیف پیش بینی شده است.
وی بیان داشت: در شرکت شهرکهای صنعتی استان شماری از شهرکها و نواحی که شرایط مناسب برای سرمایه گذاری انرژیهای خورشیدی را دارند با هماهنگی شرکت توزیع برق شناسایی و در هیئت مدیره مصوب شد و آماده واگذاری به صورت اجارهای به متقاضیان برای ۱۰ سال با تمدید ۱۰ ساله هستیم.
حسینی ادامه داد: همچنین هم اکنون در شرکت شهرکهای صنعتی با هماهنگی استاندار و بانکهای عامل، نصب پنلهای خورشیدی بر روی پشت سولهها و واحدهای صنعتی را در حال انجام داریم که اطلاع رسانی شده و واحدهای صنعتی درصورت تمایل میتوانند درخواست دهند که در این بخش هم تسهیلاتی از سوی استانداری باهماهنگی با بانکها در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: الزام قانونی است که واحدهای صنعتی که بیش از ۲ مگاوات مصرف برق دارند در مدت ۵ سال ۵ درصد از انرژی خود را از طریق انرژیهای تجدید پذیرتامین کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر گفت: تسهیلات برای واحدهای صنعتی بر اساس شمار پنلهای نصب شده در پشت بام واحدهای صنعتی و شامل دو بخش است. کسانی که سرمایه گذار هستند در مقیاس یک مگاوات، ۲ مگاوات، ۳ مگاوات مسیر جداگانه است که توسط سابتا (سازمان انرژیهای تجدید پذیر) مجوز صادر میشود و پس از واگذاری زمین به بانکهای عامل معرفی میشوند.