گنجنامه این روزها میزبان گردشگران زیادی است که خیلی از آنها در راه بازگشت از کربلای معلی دل به خنکای آبشار گنجنامه زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گنجنامه این روزها میزبان گردشگران زیادی است که خیلی از آنها در راه بازگشت از کربلای معلی دل به خنکای آبشار گنجنامه زدند.

گردشگران می گویند هر قطره آب گنج است و اگر آب نباشد عکس هایی که به یادگار می اندازند، تصویر بی جان می شود.

همانگونه که از خنکای آب لذت می بردند می گفتند: می شود با صرفه جویی و بهینه مصرف کردن آب؛ این امانت گرانبها را به نسل های بعد رساند.