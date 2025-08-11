پخش زنده
دستگاه رادیولوژی پیشرفته با هزینه ۳۵ میلیارد ریال در بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر یسنا اله دین رئیس بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته با تاکید بر اهمیت بکارگیری فناوریهای به روز در فرآیندهای درمانی، گفت: بهره برداری از این دستگاه نویدبخش ارتقای چشمگیر زیرساختهای بهداشتی و درمانی منطقه و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی نوین به بیماران است.
او افزود: کیفیت بی نظیر تصاویر، کاهش قابل توجه دوز اشعه برای بیماران، افزایش چشمگیر سرعت انجام تصویربرداری، قابلیتهای پیشرفته ذخیره سازی و انتقال تصاویر از طریق تله رادیولوژی، کاهش هزینههای عملیاتی و سازگاری با محیط زیست، از مزایای این فناوری نوین به شمار میرود.
دکتر اله دین بیان کرد: این دستاورد فناورانه، نه تنها از منظر کارایی و سرعت، تمایز قابل توجهی با نسلهای پیشین خود دارد، بلکه دقت و وضوح بی نظیر تصاویر، نقش بسزایی در کمک به پزشکان متخصص در تشخیصهای دقیقتر و گرفتن تصمیمات درمانی به هنگام و موثر ایفا میکند و سبب تسریع روند بهبودی بیماران و افزایش رضایتمندی آنان خواهد شد.