رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: به دلیل بحران آب در شرایط فعلی، کشت دوم محصولات کشاورزی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: وزارت جهادکشاورزی دستورالعملی به وزارت نیرو ابلاغ شده که در هیچ شرایطی اجازه کشت دوم محصولات کشاورزی را ندهند.

او با تاکید بر اینکه نصب کنتور توسط امور آب تنها راه مقابله با کشت دوم است تصریح کرد: در شرایط بحرانی به لحاظ کمبود آب، کشت دوم محصولات از بین بردن امنیت غذایی نسل آینده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: با مدیریت درست باید از بحران آب عبور کرد و کشاورزان از حفر چاه‌های غیرمجاز خودداری کنند.

رضا بهراملو افزود: تغییر اقلیم و به دنبال آن تشدید و استمرار خشکسالی و کم بارشی ضرورت رعایت الگوی کشت را بیشتر کرده و کشاورزان موظف هستند با برنامه‌های جهاد کشاورزی هماهنگ باشند.

او تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی با طراحی و ترسیم یک برنامه برای ارتقای امنیت غذایی و برون رفت از مشکل کم آبی به نام الگوی کشت پایه ریزی کرده که دراین الگو نگاه جامع به موضوع آب، کشت وکار به تناسب وضعیت جغرافیایی و منابع آبی منطقه‌ای و بهره گیری از امکانات و تجهیزات نوین کشاورزی و باغدارای دیده شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه از یک هزار و ۷۰ روستا در استان همدان ۲۱۵ روستا با مشکل کمبود آب جدی مواجه هستند، گفت: الگوی نامناسب کشت، عدم استفاده گسترده از سامانه‌های نوین آبیاری و فشار روزافزون بر منابع محدود آبی باعث می‌شود امنیت غذایی به شدت تهدید شود.