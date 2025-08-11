کتاب «قله‌های بی‌پایان» با حضور جمعی از اهالی ادب و ورزشکاران رشته کوهنوردی در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این اثر به قلم حبیبه کرکه آبادی به صعود یک کوهنورد ۶۰ساله به قله کوه‌های ایران و اورست می‌پردازد.

حبیبه کرکه آبادی نویسنده کتاب گفت: «قله‌های بی پایان» روایت خاطرات فردی به نام عزیز عبدی است که به عنوان فردی ۶۰ ساله است که برای اولین بار بالای در این رده سنی، به قله اورست صعود کرد است.

وی افزود: در این اثر تلاش شده از این فرد بعنوان یک الگوی قدرتمند برای نسل جوان روایت شود و بگوید که بالا رفتن سن نمیتواند محدودیتی برای ورزش و افتخار افرینی ایجاد کند.

کرکه‌آبادی گفت: کتاب در دو بخش تهیه شده و ۴۰ صفحه اول آن به سرگذشت «عزیز عبدی» اختصاص دارد و در ادامه به شروع صعود‌های برون مرزی او می‌پردازد.

کتاب «قله‌های بی‌پایان» کاری از انتشارات نیک‌کتاب است.