نماینده مردم شهرستان های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار میرود با تأمین اعتبار لازم، سد نرگسی تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم شهرستان های کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری های صورت گرفته عملیات خاکریزی بدنه سد مخزنی نرگسی با حجمی بیش از ۶ میلیون مترمکعب به پایان رسید.
با پایان یافتن مرحله خاکریزی، مراحل بعدی شامل نصب تجهیزات و تکمیل ساختارهای جانبی در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود با تأمین اعتبار لازم، این سد تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
سد نرگسی کازرون دارای مشخصات فنی قابل توجهی از جمله ارتفاع ۷۸ متر از بستر رودخانه، طول تاج ۶۰۰ متر، حجم مخزن ۱۱۳ میلیون مترمکعب و حجم آب تنظیمی سالانه ۲۲۶ میلیون مترمکعب است.
سد نرگسی که در ۱۰ کیلومتری شرق بالاده و ۴۵ کیلومتری جنوب شرق کازرون واقع شده، از نوع خاکی با هسته رسی است.
این سد پس از بهرهبرداری نهایی، نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی، شرب، صنعت و کنترل سیلاب در منطقه خواهد داشت و به توسعه پایدار استان فارس کمک شایانی خواهد کرد.