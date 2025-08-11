رئیس‌جمهور به توافق اجرای طرح راهگذر مواصلاتی در منطقه قفقاز با مشارکت آمریکا اشاره کرد و با تاکید بر حفظ حاکمیت ارمنستان در این زمینه و دخالت نکردن هرگونه نیروی نظامی و امنیتی در قالب اجرای این طرح درباره هوشیاری و مراقبت ویژه در قبال اقدامات احتمالی طرف آمریکایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان ضمن ارائه گزارش مبسوطی از روند امضای یادداشت تفاهم صلح اخیر بین این کشور و جمهوری آذربایجان و تشریح ابعاد مختلف طرح راهگذر مواصلاتی قفقاز، از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران و آقای پزشکیان در حفظ همگرایی میان کشور‌های منطقه سپاسگزاری کرد.

نخست وزیر ارمنستان افزود: تاکید جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان برای ما بسیار ارزشمند و با اهمیت است و ما هیچ توافقی را به امضا نمی‌رسانیم مگر آنکه از رعایت منافع، ملاحظات و حساسیت‌های کشور دوست و همسایه ایران اطمینان کامل حاصل شود.

آقای پاشینیان با تاکید بر اینکه روابط و همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای ارمنستان از جایگاه خاص و ممتازی برخوردار است، تصریح کرد: ارمنستان روابط خود با ایران را راهبردی می‌داند و تمام تصمیمات و اقدامات مهم با مشورت و هماهنگی دوجانبه اتخاذ خواهد شد. ما شفافیت و صداقت را به عنوان اصول بنیادین در این روابط قرار داده‌ایم و این رویکرد همواره پایدار خواهد بود.

آقای مسعود پزشکیان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را راهبردی و روند تعاملات میان دو کشور را همواره سازنده، مبتنی بر حسن همجواری و بر پایه احترام متقابل به تمامیت ارضی طرفین دانست و گفت‌: اتخاذ رویکرد‌های اصولی و منطقی، همواره زیربنای محکم و اصلی تقویت پیوند‌های دوستانه و راهبردی میان تهران و ایروان بوده و هر گونه تلاش و اقدام در جهت خدشه‌دار نمودن این روابط تاریخی و عمیق، از سوی دو کشور به طور قاطع رد و ناپذیرفتنی خواهد بود.

رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه صلح و ثبات و امنیت در منطقه، از هر توافقی که منجر به تقویت صلح به ویژه میان کشور‌های منطقه شود، استقبال می‌کند.

آقای پزشکیان در ادامه به توافق اجرای طرح راهگذر مواصلاتی در منطقه قفقاز با مشارکت آمریکا اشاره و با تاکید بر حفظ حاکمیت ارمنستان در این زمینه و دخالت نکردن هرگونه نیروی نظامی و امنیتی در قالب اجرای این طرح درخصوص هوشیاری و مراقبت ویژه در قبال اقدامات احتمالی طرف آمریکایی که ممکن است تحت پوشش سرمایه‌گذاری اقتصادی و ادعای تأمین صلح، اهداف سلطه‌طلبانه‌ای را در منطقه قفقاز دنبال کند، هشدار داد و افزود: باید اطمینان حاصل کرد که این مسیر، واقعا مسیر صلح و توسعه خواهد بود، نه ابزاری برای تحقق اهداف سلطه‌جویانه بیگانگان.

رئیس جمهور با تاکید بر ارزشمندی و اهمیت روابط همسایگی به ویژه میان ایران، آذربایجان و ارمنستان، استمرار و تحکیم این روابط را منوط به مراقبت، هماهنگی، همدلی و اجتناب از هرگونه مداخلات بیگانه دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره منافع مشترک در روابط منطقه‌ای، به ویژه با همسایگان را در اولویت قرار داده و یقین دارد این نگرش و رویکرد، در میان کشور‌های همجوار نیز به عنوان اولویتی اساسی تلقی خواهد شد.