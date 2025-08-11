پخش زنده
پیامک «مشکل قضایی برای خروج از کشور» جعلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان؛برخی مجرمان سایبری با ارسال پیامهایی مبنی بر «وجود مشکل قضایی و ممنوعیت خروج از کشور» و درج لینکهای جعلی، شهروندان را فریب داده و اطلاعات بانکی آنان را سرقت میکنند.
این پیامها به صورت انبوه برای افراد مختلف ارسال میشود و به علت همزمانی با سفرهای زیارتی، بسیاری از شهروندان تصور کردهاند مشکلی در روند خروج آنها ایجاد شده است و ناخواسته روی لینک کلیک میکنند.
با ورود به این لینکها، دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی و بانکی تلفن همراه فراهم میشود و امکان برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی وجود دارد.
پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد که در سفرهای زیارتی و اوقات خاص، شهروندان پلهای ارتباطی غیرضروری تلفن همراه خود مانند بلوتوث، وایفای و هاتاسپات را غیرفعال کنند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.