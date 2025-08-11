جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ۱۸۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان دزفول کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست بیان کرد: کارشناسان امنیت اقتصادی دزفول در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، طرح جمع آوری ماینر‌ها را به مدت یک هفته در این شهرستان به مرحله اجرا در آوردند.

وی با اشاره به اقدام مشترک ماموران پلیس امنیت اقتصادی و ماموران انتظامی دزفول افزود: تیم‌های بازرسی و عملیاتی با انجام اقدام اطلاعاتی دقیق و انجام بازرسی از هفت مکان مختلف موفق به کشف تعداد ۱۸۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش تجهیزات کشف شده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: هفت نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سردار سفید پوست اظهار کرد: اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا یکی از راهبرد‌های عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف ماموریتی فراجا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهاد‌ها و بخش‌ها با پلیس ضروری است.