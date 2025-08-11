پخش زنده
مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کرمانشاه از افزایش ۲ تا ۳ درصدی مخاطبان این مرکز در پی ارتقای کیفی برنامهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، موسوی، مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در جلسه تودیع ومعارفه مدیران کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: کرمانشاه ترجمان عملی وحدت در جامعه اسلامی است و با قومیتها و مذاهب مختلف سالهاست که با حفظ وحدت و انسجام در کنار یکدیگر زندگی کردند .
سید صداقت الله موسوی از اجرای برنامههای مختلف در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با رویکرد نوین یاد کرد و افزود: در زمان انتخابات ۶ کانال تلویزیونی در کرمانشاه اخبار انتخابات را برای مردم استان کرمانشاه در هر حوزه انتخابیه پخش کرد.
وی افزود: در این سالها برنامههای مختلفی با هدف روایتگری عملیاتهای وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در مرکز کرمانشاه تهیه و به نمایش درآمد.به گفته موسوی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کارکنان رسانه ملی جانانه در جایگاههای خود در صدا و سیما ایستادند و با تولید برنامههای وحدت آفرین و فاخر به حفظ وحدت و نشاط اجتماعی در جامعه کمک کردند.
مدیرکل سابقه و صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با اشاره به تلاش ۲ ساله مرکز برای تثبیت وضعیت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: در این مدت ۵۰ نفر از نیروهای حق الزحمهای کرمانشاه تبدیل وضعیت شدند و امنیت شغلیشان تثبیت شد.موسوی خاطر نشان کرد: در بعد برون سازمانی کارکنان صدا و سیما به عنوان سربازان جنگ نرم پشتیبانی در حوزه جهاد تبیین را برعهده دارند و در حوزه جهاد سربازان خط مقدم ولایت فقیه هستیم.