پخش زنده
امروز: -
بیستمین پویش کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «تنها گریه کن» که روایتی از زندگی مادر شهید معماریان است، فعالیتش را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیستمین پویش کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «تنها گریه کن» و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان خانوادههای ایرانی، توسط مرکز رسانهای شیرازه برگزار میشود.
کتاب «تنها گریه کن» روایت زندگی اشرف سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان است، که در انتشارات حماسه یاران بهچاپ رسیده است.
این اثر کوشیده تصویری کوتاه و مختصر از یک عمر زندگی و ولایتپذیری و فرمانبرداری زنی را نمایش دهد که در تاریخ انقلاب رشد کرد و اثرگذار شد. این کتاب، متنی ادبی را در ستایش از شهید معماریان و مادر آن شهید بزرگوار ارائه میدهد.
این پویش فرصتی است برای بازخوانی ارزشهای خانواده ایرانی در سایه فرهنگ مقاومت و شهادت. علاقهمندان برای شرکت در این پویش و دریافت کتاب میتوانند عدد «۷» را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.
جوایز این دوره از پویش شامل کمکهزینه سفر به کربلای معلی میباشد.