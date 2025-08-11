همه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی استان مازندران روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همه ادارات مازندران در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ به‌دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی تعطیل شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی استان در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، خبر داد. این تصمیم در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است. ‎

عیسی قاسمی‌طوسی با اشاره به تصمیمات کارگروه ناترازی انرژی استان به ریاست استاندار محترم، اعلام کرد: با توجه به تداوم الگوی مصرف تابستانه و ضرورت مدیریت مؤثر انرژی، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی در سطح استان تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تعطیلی شامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان مانند مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر نهاد‌های خدمت‌رسان حیاتی نخواهد بود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.

قاسمی‌طوسی خاطرنشان کرد: همکاری مردم و نهاد‌های اجرایی در اجرای این تصمیم نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و عبور موفق از روز‌های گرم خواهد داشت.