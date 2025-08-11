همه دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی استان مازندران روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همه ادارات مازندران در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ بهدلیل صرفه جویی در مصرف انرژی تعطیل شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی استان در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، خبر داد. این تصمیم در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.
عیسی قاسمیطوسی با اشاره به تصمیمات کارگروه ناترازی انرژی استان به ریاست استاندار محترم، اعلام کرد: با توجه به تداوم الگوی مصرف تابستانه و ضرورت مدیریت مؤثر انرژی، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح استان تعطیل خواهند بود.
وی افزود: این تعطیلی شامل دستگاههای امدادی و خدماترسان مانند مراکز درمانی، اورژانس، آتشنشانی و سایر نهادهای خدمترسان حیاتی نخواهد بود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.
قاسمیطوسی خاطرنشان کرد: همکاری مردم و نهادهای اجرایی در اجرای این تصمیم نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و عبور موفق از روزهای گرم خواهد داشت.