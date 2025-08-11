به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته مرادی فرمانده بسیج این مسجد بیش از ۳۰ نفر از بانوان در مسجد نبی این کوی جمع شده و با ایجاد موکب برای زائران اربعین غذا، شربت، چای و لقمه آماده کرده و بین آنان تقسیم می‌کنند.

او افزود: همچنین زائران در صورت احتیاج می‌توانند در دو بخش زنان و مردان در مسجد استراحت کرده و سپس ادامه مسیر دهند.

مردای طبخ غذا و تهیه اقلام خورراکی را از محل نذورات اهالی کوی دانست و گفت: در این اقدام خداپسندانه حتی همسران، فرزندان و برادران بانوان نیز حضور دارند و به زائران خدمت می‌کنند.

جاده‌های مختلف استان مرکزی از مسیر‌های اصلی رفت و برگشت از سفر کربلا و پیاده روی اربعین است.