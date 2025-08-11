گروهی از بانوان کوی کوثر اراک در مسجد این شهرک موکب راه اندازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته مرادی فرمانده بسیج این مسجد بیش از ۳۰ نفر از بانوان در مسجد نبی این کوی جمع شده و با ایجاد موکب برای زائران اربعین غذا، شربت، چای و لقمه آماده کرده و بین آنان تقسیم میکنند.
او افزود: همچنین زائران در صورت احتیاج میتوانند در دو بخش زنان و مردان در مسجد استراحت کرده و سپس ادامه مسیر دهند.
مردای طبخ غذا و تهیه اقلام خورراکی را از محل نذورات اهالی کوی دانست و گفت: در این اقدام خداپسندانه حتی همسران، فرزندان و برادران بانوان نیز حضور دارند و به زائران خدمت میکنند.
جادههای مختلف استان مرکزی از مسیرهای اصلی رفت و برگشت از سفر کربلا و پیاده روی اربعین است.