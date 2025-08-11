به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی در اقدامات هوشمندانه پلیسی با اطلاع از دپوی سوخت در یک سوله در شهر اصفهان بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

مهدی سبحانی فر افزود: در این عملیات مأموران پس از اقدامات تخصصی و هماهنگی با مرجع قضائی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این سوله موفق شدند ۷۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۷ میلیارد ریال را کشف کنند.

وی تاکید کرد: ۳ دستگاه کامیون حال این سوخت قاچاق توقیف شد و ۵ متهم نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت برخورد با شبکه‌های قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای امسال تاکنون موفق به کشف بیش از یک میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در استان اصفهان شده‌اند.