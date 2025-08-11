هر تلاش دشمنان محکوم به شکست است
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا گفت: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند، محکوم به شکست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، امیر سرتیپ «علیرضا صباحیفرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص)، با خانواده سرهنگ شهید «علیرضا بوستانافروز» دیدار و به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.
امیر سرتیپ صباحیفرد در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا اظهار داشت: شهدا به وظیفه ذاتی خود عمل کردند و یقیناً همه ما باید ادامهدهنده راه آن عزیزان باشیم.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با اشاره به جایگاه والای «شهادت»، تأکید کرد: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند، محکوم به شکست است.
سرهنگ شهید بوستانافروز از شهدای ورزشکار و قهرمان جودو نیروهای مسلح و افسر پدافند هوایی کشور بود که در تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی به کشورمان و در حمله ددمنشانه این رژیم غاصب به تهران، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و جان خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی فدا کرد.
شهید بوستانافروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری همرزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه دارد، نیز مانع از عمل به وظیفهاش در قبال دفاع از وطن نشد.