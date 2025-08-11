پخش زنده
دولت ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه آرد در خراسان جنوبی پرداخت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با حضور در واحد خبر صدا و سیمای استان و تبریک روز خبرنگار، گفت: سهمیه هر شهرستان مطابق با جمعیت (شهری، روستایی و عشایری) مشخص و تعیین میشود.
پیشدادیان با بیان اینکه شهریورماه، ۲ واحدنانوایی دیگر به ۱۸ نانوایی فعلی آرد کامل اضافه میشود و مجموع این واحدها در استان به ۲۰ واحد خواهد رسید افزود: برنامهای برای افزایش تعداد نانواییها با آرد معمولی وجود ندارد و سیاست براین است تا نانواییهای موجود به تدریج به آرد کامل مجهز شوند.
وی با اشاره به فعالیت کارخانه آرد کامل در قائن گفت: نان معمولی ارزش غذایی کمتری دارداما نان با آرد کامل به دلیل داشتن سبوس، ارزش تغذیهای بالایی دارد و در استان با کاهش سبوس گیری آرد، ارزش غذایی آن را افزایش دادهایم که همین موضوع رنگ نان را تیرهتر کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان افزود: تصور کیفیت بالاتر نان سفید اشتباه است و باید فرهنگسازی در این زمینه انجام شود.
پیشدادیان آرد بی کیفیت را تنها بهانهای، برای تولید نان غیر مرغوب عنوان کرد و افزود: از ماه گذشته هر نانوا میتواند آرد مورد نیاز خود را از هر یک از چهار کارخانه استان تهیه کند.