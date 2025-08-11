به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر حوزه هنری استان گلستان گفت: مسابقه روایت‌نویسی «راه بی‌پایان» از مسیر کربلا تا محاصره غزه را روایت می کند.

سید حسام بنی فاطمه افزود: زائران اربعین، خبرنگاران و نویسندگان می‌توانند روایتی واقعی با محوریت حوادث غزه، پیاده روی اربعین، موکب‌های اربعین در ایران و عراق، جنگ ۱۲ روزه ، محرم وشهدای جنگ ۱۲ روزه را ترجیحا از زاویه دید اول شخص بین ۱۰۰ تا ۹۰۰ کلمه با رعایت اصول نگارش و ویرایش تا ۱۵ شهریور تهیه و ارسال کنند.

وی گفت: روایت‌های زیبا و سوژه‌های ناب در کانال راویار با نام خود فرد منتشر و به سه روایت برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

بنی فاطمه افزود: آثار ارسالی با ذکر نام و نام‌خانوادگی، آدرس و شماره تماس وشماره فضای مجازی به آدرس @revayet_golestan (در ایتا و بله) ارسال شود.