مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از تهیه و بازنگری طرح هادی ۲۵۰ روستا در استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود طرح این روستاها تا آذر تصویب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبریفضلی با اشاره به اقدامات در حوزه عمران روستایی اظهار کرد: یکی از اقدامات در این زمینه تهیه و بازنگری طرحهای هادی است که در حال حاضر این کار برای ۲۵۰ روستا در حال انجام است.
وی افزود: نقشهبرداری از روستاها انجام و جلسات کارشناسی برگزار شده است، بنابراین پیشبینی میشود تا آذر طرح همه این روستاها تصویب شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: طرح هادی به منظور توسعه کالبدی روستاها انجام میشود؛ تمام کاربریها از جمله فرهنگی، تفریحی و مسکونی در این طرحها مشخص و هرگونه ساختوساز و اقدامات دستگاههای اجرایی بر اساس این طرح انجام میشود.
اکبری فضلی اضافه کرد: بعد از تهیه طرح هادی، احداث مسکن روستایی و صدور سند ترک برگ و سپس بهسازی روستاها انجام میشود.
وی تصریح کرد: ۴۰۰۰ روستا در خوزستان داریم که ۲۲۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند و همه این روستاهای بالای ۲۰ خانوار، طرح هادی دارند، اما سالانه طرح هادی ۲۰۰ تا ۳۰۰ روستایی که ۱۰ سال از آنها گذشته است، بازنگری میشود.