پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از تشدید گشتزنی و پایش شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت در زیستگاههای آبی نوار مرزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان بهصورت مستمر و شبانهروزی، مناطق کوهستانی و زیستگاههای حساس و آبی حوزه استحفاظی شهرستان را بهویژه بهمنظور جلوگیری از زندهگیری غیرقانونی پرندگان مورد رصد و پایش قرار میدهند.
مختار خانی از عموم شهروندان، طبیعتدوستان، دهیاران و جوامع محلی خواست در راستای حفاظت از تنوع زیستی منطقه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.