طبق اعلام وزارت نفت، نصاب مصرف روزانه گاز نیروگاه‌ها در هفته منتهی به ۱۷ مرداد شکسته شد و در روز دوشنبه (۱۳ مرداد) با ثبت ۳۱۲ میلیون مترمکعب، بیشترین مقدار مصرف به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت نفت اعلام کرد: بررسی وضع مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در سه بخش اصلی نشان می‌دهد نیروگاه‌های کشور با مجموع مصرفی بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون مترمکعب، بار دیگر در صدر فهرست مصرف‌کنندگان گاز قرار گرفتند. پس از نیروگاه‌ها، بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با مصرفی حدود یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با مصرف بیش از یک میلیارد و ۷۳ میلیون مترمکعب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

شنبه، ۱۱ مرداد: نیروگاه‌ها ۳۰۵ میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب گاز دریافت کردند. در همین روز مصرف صنایع عمده ۱۵۱ میلیون و ۵۲۰ هزار مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۱ میلیون و ۲۷۰ هزار مترمکعب ثبت شد. مجموع مصرف گاز این سه بخش در این روز به ۶۱۸ میلیون و ۵۴۰ هزار مترمکعب رسید.

یکشنبه، ۱۲ مرداد: مصرف گاز نیروگاه‌ها به ۳۰۸ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۵۲ میلیون و ۹۳۰ هزار مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۸ میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب گاز دریافت کردند که مجموع گاز تحویلی به سه بخش را به ۶۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار مترمکعب رساند.

دوشنبه، ۱۳ مرداد: نیروگاه‌ها ۳۱۲ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۵۲ میلیون و ۱۴۰ هزار مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۶ میلیون و ۹۰ هزار مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۲۰ میلیون و ۲۳۰ هزار مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، ۱۴ مرداد: مصرف گاز نیروگاه‌ها ۳۰۹ میلیون و ۲۳۰ هزار مترمکعب، صنایع عمده ۱۵۱ میلیون و ۳۷۰ هزار مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۱ میلیون و ۳۵۰ هزار مترمکعب ثبت شد. مجموع مصرف گاز در این روز به ۶۲۱ میلیون و ۹۵۰ هزار مترمکعب رسید.

چهارشنبه، ۱۵ مرداد: نیروگاه‌ها ۳۰۹ میلیون و ۹۴۰ هزار مترمکعب گاز دریافت کردند. مقدار مصرف صنایع عمده به ۱۵۳ میلیون و ۷۳۰ هزار مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۱۵۵ میلیون و ۹۵۰ هزار مترمکعب رسید؛ مجموع مصرف گاز این سه بخش ۶۱۹ میلیون و ۶۲۰ هزار مترمکعب بود.

پنج‌شنبه، ۱۶ مرداد: مصرف نیروگاه‌ها به ۳۰۸ میلیون و ۱۲۰ هزار مترمکعب کاهش یافت. در همین روز صنایع عمده ۱۵۵ میلیون و ۵۶۰ هزار مترمکعب و مشترکان خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۴ میلیون و ۷۳۰ هزار مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع گاز تحویلی در این روز ۶۱۸ میلیون و ۴۱۰ هزار مترمکعب بود.

جمعه، ۱۷ مرداد: نیروگاه‌ها در آخرین روز هفته ۳۰۵ میلیون و ۴۳۰ هزار مترمکعب، صنایع عمده ۱۵۶ میلیون و ۲۱۰ هزار مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۳ میلیون و ۶۲۰ هزار مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار مترمکعب رسید.

مقایسه روند مصرف گاز در هفته گذشته نشان می‌دهد مصرف نیروگاه‌ها با وجود نوسان جزئی، همچنان در اوج باقی ماند و میانگین روزانه این بخش به بیش از ۳۰۸ میلیون مترمکعب رسید. بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نیز با روندی به نسبت پایدار و اندکی کاهش در روزهای پایانی هفته همراه شد، در حالی‌ که صنایع عمده با دامنه نوسانی محدود میان ۱۵۱ تا ۱۵۶ میلیون مترمکعب، ثبات نسبی خود را حفظ کردند.