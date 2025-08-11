پخش زنده
برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح گستردهای برای بازرسی و نظارت بر ترازوهای سبک مورد استفاده در واحدهای صنفی سطح استان خوزستان از ابتدای سال جاری تاکنون آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد خوزستان گفت : این طرح با هدف اطمینان از صحت عملکرد ترازوها و رعایت استانداردهای ملی در واحدهای صنفی، از ابتدای سال جاری در سطح استان خوزستان به اجرا درآمده و تاکنون ۱۹۱۶ مورد ترازوی سبک از واحدهای صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
در جریان این بازرسیها، کارشناسان این اداره کل و بازرسان شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده با حضور در محل واحدهای صنفی، ترازوهای سبک را از نظر صحت عملکرد، کالیبراسیون و رعایت الزامات استانداردهای ملی مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.
قیصی پور، با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: رعایت استانداردها در تجهیزات اندازهگیری، به ویژه ترازوهای سبک، نقش مهمی در حفظ حقوق شهروندان و ایجاد اعتماد عمومی ایفا میکند.
وی افزود: این اداره کل به صورت مستمر و برنامهریزی شده، بر صحت عملکرد ترازوهای مورد استفاده در واحدهای صنفی نظارت دارد و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قانونی خواهد شد.
وی با بیان اینکه، این اداره کل از کلیه واحدهای صنفی درخواست میکند نسبت به بررسی و کالیبراسیون دورهای ترازوهای خود اقدام نموده و از تجهیزات دارای تاییدیه استاندارد استفاده نمایند.
قیصی پور گقت، همچنین کارشناسان این اداره کل به بازرسیها به صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مغایرت در عملکرد ترازوهای واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ یا مراجعه به سایت اداره کل استاندارد خوزستان اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم صورت گیرد.