رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: یک بهله سارگپه گرفتار در دکل مخابراتی با همکاری نیروهای آتشنشانی نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: یک بهله سارگپه که در محوطه یکی از دکلهای مخابراتی اطراف روستای کیانیان گرفتار شده بود، با همکاری نیروهای آتشنشانی نجات یافت.
فهیمه قمری افزود: بر اساس گزارشات مردمی از یک تیم دوچرخهسواری مبنی بر محبوس شدن یک سارگپه در حصار یکی از دکلهای مخابراتی اطراف روستای کیانیان، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس با همکاری آتشنشانی این شهر وارد عمل شده و پس از عزیمت به محل، پرنده را آزاد کردند.
وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه از اندامهای این پرنده شکاری هیچگونه آثار جراحتی مشاهده نشد و تنها به دلیل ضعف و ناتوانی قادر به پرواز نبود. به همین دلیل، سارگپه جهت بهبود وضعیت جسمانی و بازتوانی توان پرواز، به اداره حفاظت محیط زیست سلماس انتقال داده شد.