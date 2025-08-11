فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: خبرنگاران به عنوان زبان گویای مردم، با وجود همه مشکلات و سختی‌ها برای آگاهی بخشی به جامعه، به تصویر کشیدن فعالیت‌ها و پیگیری مطالبات آنها تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سردار جاویدان در نشست خبری با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌ها افزود: امسال ۵۹ درصد از مجموع چهار هزار و ۲۲۷ فقره سرقت رخ داده در استان، کشف شده است.

وی گفت: در این مدت همه ۹ فقره سرقت مسلحانه حل و ۴۳ باند متلاشی شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اجرای برنامه‌های موثر و مقابله با عناصر اصلی و خرده فروشان مواد مخدر افزود: ۱۲ تُن و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد کاهش یافته است.

سردار جاویدان گفت: در این رابطه ۱۹۸ قاچاقچی عمده، و بیش از دو هزار و ۵۰۰ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی افزود: از ابتدای امسال همچنین شش هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان کالای قاچاق و بیش از ۴ هزار خودروی شوتی فعال در این زمینه کشف شده است.

سردار جاویدان حجم سوخت قاچاق کشف شده را نیز بیش از ۲۶۵ میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: بخشی بزرگی از آن به سوء استفاده شرکت‌های بزرگ با اسناد جعلی اختصاص دارد.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در این مدت پنج هزار و ۵۶۵ فقره تصادف، ۲۰۵ فوتی و هزار و ۵۳۵ مصدوم نیز ثبت شده است.

سردار جاویدان افزود: واژگونی، تخطی از سرعت، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن قوانین عبور و مرور از سوی عابران از مهمترین علل وقوع تصادف هاست.

وی به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: ۷۷۳ ریزپرنده در استان کشف و ۳۷ تن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: از این شمار ۳۲ تن مرد و بقیه زن بودند که ۷ تن از این افراد جاسوس بودند.

سردار جاویدان شمار اتباع طرد شده از استان را بیش از ۳۶ هزار تَن عنوان کرد و گفت: از این شمار بیش از ۲۳ هزار تن دستگیر و بقیه با خودمعرفی از استان خارج شدند.

در پایان این مراسم از خبرنگاران و اصحاب رسانه تجلیل شد.