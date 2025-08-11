به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: پس از برگزاری نشست‌های متعدد تخصصی و بررسی هزینه‌های تبعی بر تولید و صادرات در کمیته‌های فنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، و نشست‌های انجام‌شده با حضور نمایندگان نخلداران استان، اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های خرماخیز، اتحادیه صادرکنندگان خرما و خشکبار استان و انجمن خرمای استان، قیمت خرید توافقی خرمای استعمران در سال جاری تعیین شد.

وی افزود: با احتساب تمامی هزینه‌های سالیانه تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم خرمای استعمران درجه یک ۴۹۰ هزار ریال تعیین شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: قیمت خرید خرمای درجه ۲ استعمران با ۱۵ درصد کاهش نسبت به خرمای درجه یک، معادل ۴۲۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم مشخص شد.

به گفته وی، قیمت خرید خرمای درجه سه نیز بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد.

سلطانی کاظمی تصریح کرد: تمامی هزینه‌های تبعی از جمله صندوق، کرایه حمل و سایر موارد بر عهده کارگاه‌های بسته‌بندی و صادرکنندگان خواهد بود.