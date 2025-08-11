ساخت خط ۱۳۲ کیلوولت توانا- پاکچوب در پست نیروگاه شوش
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان از ساخت ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت توانا - پاک چوب، در پست نیروگاه شوش، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا بخشی گفت: با هدف افزایش پایداری، ضریب اطمینان و تقویت شبکه برق ناحیه شمال و ایجاد ظرفیت جدید جهت برقرسانی به مشترکین و متقاضیان خانگی، صنعتی و کشاورزی طرح ساخت ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت توانا - پاک چوب در پست نیروگاه شوش در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح که اقداماتی در آن از جمله ۱۰ کیلومتر سیم کشی مدار، نصب برج، تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی انجام شد، بیش از ۹۰۱ میلیارد ریال هزینه شده است.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.