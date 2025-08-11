با هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و فرماندهی انتظامی سلماس محموله انتقال غیرقانونی دو قطعه طاووس به تبریز توقیف و دو متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس به همراه نیروی انتظامی در ایستگاه بازرسی رختار موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر شدند که در حال انتقال غیرقانونی دو قطعه طاووس به سمت تبریز بودند.

فهیمه قمری افزود: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست به همراه نیروی انتظامی شهرستان، در جریان گشت زنی‌های خود در ایستگاه بازرسی رختار، دو نفر را که حامل دو قطعه طاووس بودند، شناسایی و بازداشت کردند.

قمری گفت: این پرندگان در بررسی‌های اولیه هیچ گونه علائم شکستگی، آسیب‌دیدگی یا ناتوانی نداشتند و کاملاً سالم بودند. به همین منظور، پرندگان ضبط شده جهت طی مراحل قانونی و مراقبت‌های لازم به اداره محیط زیست سلماس منتقل شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس همچنین تصریح کرد: متخلفان پس از هماهنگی با دادستان شهرستان به بازداشتگاه منتقل شدند و پرونده آنها در حال پیگیری است.

طاووس، به دلیل زیبایی و ارزش اکولوژیکی خود، یکی از گونه‌های محافظت‌شده محسوب می‌شود و هرگونه جابجایی غیرمجاز آن طبق قانون مجازات خواهد داشت.