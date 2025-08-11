پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۵۰ هزار خودرو در پارکینگهای شلمچه و چذابه پذیرش شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی اظهار کرد: با پیشبینیهای انجام شده تردد در مبادیهای ورودی به مرزهای شلمچه و چذابه عادی و روان است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰ هزار خودرو در پارکینگ بزرگ مرز شلمچه و بیش از ۲۰ هزار خودرو نیز در پارکینگ مرز چذابه پذیرش شدهاند که در ۲ روز گذشته و با توجه به موج بازگشت زائران شاهد تخلیه این پارکینگها هستیم.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: شلمچه به لحاظ تردد زائران دومین مرز و چذابه نیز چهارمین مرز مهم کشور به شمار میروند و این ۲ مرز حدود ۴۰ درصد زائران را پذیرایی میکنند.
سرهنگ رحیمی با اشاره به شدت گرفتن موج بازگشت زائران اربعین حسینی بیان کرد: از ۲ روز گذشته شاهد موج بازگشت زائران به وطن هستیم و به رانندگان توصیه میشود با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از رانندگی با خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند.
وی ادامه داد: بیشترین آمار جان باختگان ناشی از تصادفها به ویژه در ایام اربعین حسینی سالهای قبل مربوط به این تخلفها است.
رئیس پلیس راه خوزستان با توصیه به رانندگان و زوار اربعین حسینی به منظور خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی اظهار کرد: زائرانی که با خودروی شخصی سفر کردند حتما با رسیدن به مرز استراحت کوتاهی داشته باشند و عجلهای در بازگشت نداشته باشند.
سرهنگ رحیمی با اشاره به افرایش سه درصدی تصادفات جادهای منجر به فوت زائران نسبت به سال گذشته گفت: در چند روز اخیر متاسفانه تعدادی تصادف در محورهای استان رخ داد که خستگی و خواب آلودگی رانندگان از عوامل این تصادفات یا واژگونیهای خودروها بود.
وی با اشاره به اینکه زائران این موضوع را در نظر بگیرند که خستگی ناشی از کیلومترها پیاده روی میتواند باعث تصادف شود بیان کرد: رانندگان با آرامش و استراحت کامل سفر بازگشت را انجام دهند و تا جایی که امکان دارد شبها از تردد خودداری کنند و در مواکب استراحت کوتاه داشته باشند.